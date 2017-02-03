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Челябинск

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Публикации за 03.02.17

«Гнилой магазин»: жительница Снежинска выловила в детском соке зеленые грибы (ФОТО)

«Гнилой магазин»: жительница Снежинска выловила в детском соке зеленые грибы (ФОТО)

Жительница Снежинска едва не напоила малыша соком с плесенью.

Как передает корреспондент агентства , об очередной неаппетитной находке горожанка поведала в соцсетях: «Вот такой чудесный сок чуть не начал пить мой ребёнок. Я, чисто интуитивно, сама решила его попробовать, сначала из трубочки. Открыли коробку, а там кусок плесени. Так плохо мне ещё не было».

Новый День: ''Гнилой магазин'': жительница Снежинска выловила в детском соке зеленые грибы (ФОТО)

«Новый День – Челябинск» , и

По словам женщины, яблочный сок «Малышам» с неистекшим сроком годности накануне вечером она купила в сетевом магазине в районе Синары.

Появление в детском напитке колонии плесневелых грибов покупательница объяснила негерметичностью упаковки: «Мы в этой коробке потом увидели маленький надрез, сверху. Скорее всего, это вина не производителя, а тех, кто раскладывает товар. Сама лично видела, как они упаковки вскрывают неаккуратно, ждала, когда творожок детский распакуют и выложат. Беру один, а из него бежит. Вот так товар стоит и портится потом».

В комментариях одна из горожанок посоветовала покупательнице обратиться в СЭС, другая отметила, что уже писала жалобу на «гнилой магазин», купив там конфеты с плесенью. Однако даже выписанный штраф никак не освежил их продукты.

Челябинск, Юлия Димова

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