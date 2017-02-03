«Гнилой магазин»: жительница Снежинска выловила в детском соке зеленые грибы (ФОТО)

Жительница Снежинска едва не напоила малыша соком с плесенью.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», об очередной неаппетитной находке горожанка поведала в соцсетях: «Вот такой чудесный сок чуть не начал пить мой ребёнок. Я, чисто интуитивно, сама решила его попробовать, сначала из трубочки. Открыли коробку, а там кусок плесени. Так плохо мне ещё не было».
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По словам женщины, яблочный сок «Малышам» с неистекшим сроком годности накануне вечером она купила в сетевом магазине в районе Синары.
Появление в детском напитке колонии плесневелых грибов покупательница объяснила негерметичностью упаковки: «Мы в этой коробке потом увидели маленький надрез, сверху. Скорее всего, это вина не производителя, а тех, кто раскладывает товар. Сама лично видела, как они упаковки вскрывают неаккуратно, ждала, когда творожок детский распакуют и выложат. Беру один, а из него бежит. Вот так товар стоит и портится потом».
В комментариях одна из горожанок посоветовала покупательнице обратиться в СЭС, другая отметила, что уже писала жалобу на «гнилой магазин», купив там конфеты с плесенью. Однако даже выписанный штраф никак не освежил их продукты.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 03.02.17
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