Южноуралец лишился восьми тысяч рублей, дав приятелю мобильник

Публикации за 03.02.17

Жителю Сатки излишняя доверчивость обошлась в 8 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции по Саткинскому району обратился южноуралец, рассказавший, что с его банковской карты были сняты 8 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейские выяснили, что в день исчезновения денег с карты сотовым телефоном потерпевшего пользовался его знакомый. Он пришел к саткинцу на работу и ненадолго попросил у него телефон: якобы для срочного звонка. Затем вышел на улицу и с помощью системы «Мобильный банк» перевел с карты приятеля 8 тысяч рублей. После этого удалил все смс-сообщения, оповестившие о переводе денег, и вернул телефон владельцу.

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По факту мошенничества в отделе МВД по Саткинскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Теперь «находчивому» приятелю саткинца грозит до пяти лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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