Ностальгия и детский труд: в Челябинске открыли кафе, где работают пионерки

В Челябинске открывается ретро-кафе в советском стиле, где посетителей будут обслуживать «пионерки».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», интерьер нового заведения оформлен в «советском» стиле, при этом дизайнеры не придерживались какого-то определенного исторического отрезка, охватив эпоху, начиная с послевоенного времени и до 1980-х годов.
Обслуживать посетителей будут официантки в пионерской форме. Меню обещают также «советское», составленное по поваренным книгам СССР. Например, винегрет с селедкой, печень в сметанном соусе, бифштекс с яйцом или жареных карасей.
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Средний чек в заведении составит 500-700 рублей на человека.
Отметим, 500 рублей в 1985 году составлял ежемесячный доход среднестатистической городской семьи из 3-4 человек. По подсчетам экономистов, 1 рубль 1985 года примерно равен 269 рубля года 2016. То есть в пересчете на советские деньги, обед в «советском» кафе обойдется в 2-3 советских рубля, а за эти деньги 35 лет назад можно было пообедать в ресторане.
Кстати, для того, чтобы достичь уровня жизни среднестатистической семьи 1985-года, доход современных челябинцев должен превышать 111 тысяч рублей.
Челябинск, Юлия Малецкая
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