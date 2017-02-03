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Челябинск

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Публикации за 03.02.17

Ностальгия и детский труд: в Челябинске открыли кафе, где работают пионерки

Ностальгия и детский труд: в Челябинске открыли кафе, где работают пионерки

В Челябинске открывается ретро-кафе в советском стиле, где посетителей будут обслуживать «пионерки».

Как передает корреспондент РИА , интерьер нового заведения оформлен в «советском» стиле, при этом дизайнеры не придерживались какого-то определенного исторического отрезка, охватив эпоху, начиная с послевоенного времени и до 1980-х годов.

Обслуживать посетителей будут официантки в пионерской форме. Меню обещают также «советское», составленное по поваренным книгам СССР. Например, винегрет с селедкой, печень в сметанном соусе, бифштекс с яйцом или жареных карасей.

«Новый День – Челябинск» , и

Средний чек в заведении составит 500-700 рублей на человека.

Отметим, 500 рублей в 1985 году составлял ежемесячный доход среднестатистической городской семьи из 3-4 человек. По подсчетам экономистов, 1 рубль 1985 года примерно равен 269 рубля года 2016. То есть в пересчете на советские деньги, обед в «советском» кафе обойдется в 2-3 советских рубля, а за эти деньги 35 лет назад можно было пообедать в ресторане.

Кстати, для того, чтобы достичь уровня жизни среднестатистической семьи 1985-года, доход современных челябинцев должен превышать 111 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Малецкая

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