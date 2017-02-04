NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 04.02.17

Загрязнение воздуха в Челябинске вылилось в уголовное дело

Загрязнение воздуха в Челябинске вылилось в уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по фактам загрязнения воздуха в период неблагоприятных метеоусловий.

Как уже сообщал , в ходе внеплановых выездных проверок соблюдения природоохранного законодательства сотрудники прокуратуры посетили 30 промышленных предприятий. В том числе организации федерального контроля – ООО «Фортум», ООО «Мечел-Материалы», ОАО «Мечел-Кокс», ПАО «ЧМК» и АО «ЧЭМК». Согласно данным постов наблюдения, с 13 по 31 января 2017 года в различных районах Челябинска в разное время наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода в 5 раз, фенола – в 3 раза.

«Новый День – Челябинск» , и

По информации надзорного ведомства, загрязнение воздуха в данный период произошло в связи с нарушением правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушением эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, допущенных промышленными предприятиями Челябинска.

Материалы прокурорских проверок были переданы в главное управление МВД России по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений.

Как сообщили РИА в региональном полицейском главке, 3 февраля текущего года отдел дознания УМВД по Челябинску возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 Уголовного кодекса РФ. Проверочные мероприятия в сфере охраны атмосферного воздуха продолжаются.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.02.17

04 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. / Ностальгия и детский труд: в Челябинске открыли кафе, где работают пионерки. / Гепрокуратура проверит факты «сливов» из «Службы-112» персональных данных граждан.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter