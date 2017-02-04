Загрязнение воздуха в Челябинске вылилось в уголовное дело

Публикации за 04.02.17

В Челябинске возбуждено уголовное дело по фактам загрязнения воздуха в период неблагоприятных метеоусловий.

Как уже сообщал «Новый День», в ходе внеплановых выездных проверок соблюдения природоохранного законодательства сотрудники прокуратуры посетили 30 промышленных предприятий. В том числе организации федерального контроля – ООО «Фортум», ООО «Мечел-Материалы», ОАО «Мечел-Кокс», ПАО «ЧМК» и АО «ЧЭМК». Согласно данным постов наблюдения, с 13 по 31 января 2017 года в различных районах Челябинска в разное время наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода в 5 раз, фенола – в 3 раза.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По информации надзорного ведомства, загрязнение воздуха в данный период произошло в связи с нарушением правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушением эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, допущенных промышленными предприятиями Челябинска.

Материалы прокурорских проверок были переданы в главное управление МВД России по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном полицейском главке, 3 февраля текущего года отдел дознания УМВД по Челябинску возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 Уголовного кодекса РФ. Проверочные мероприятия в сфере охраны атмосферного воздуха продолжаются.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.02.17

04 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. / Ностальгия и детский труд: в Челябинске открыли кафе, где работают пионерки. / Гепрокуратура проверит факты «сливов» из «Службы-112» персональных данных граждан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»