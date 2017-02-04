Южноуральский вуз лишился государственной аккредитации

Публикации за 04.02.17

Рособрнадзор лишил аккредитации один из филиалов Южно-Уральского государственного университета.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-центре федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, по результатам проверок, проведенных с 23 января по 2 февраля текущего года, филиал научно-исследовательского университета в Златоусте лишен права выдавать дипломы государственного образца по двум направлениям: «Гуманитарные науки» и «Сфера обслуживания» (бакалавриат, специалитет).

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Помимо южноуральского вуза несоответствие учебного процесса образовательным стандартам зафиксировано также в Московской государственной академии водного транспорта, филиале Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики – Калининградском институте экономики, в Сибирской академии права, экономики и управления.

Отметим, в случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. Однако не может выдавать дипломы государственного образца и гарантировать обучающимся отсрочку от армии.

Челябинск, Юлия Димова

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