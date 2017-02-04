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Челябинск

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Публикации за 04.02.17

Челябинский аэропорт оцепили из-за угрозы взрыва

Челябинский аэропорт оцепили из-за угрозы взрыва

В аэропорту Челябинска искали бомбу.

Как передает корреспондент агентства , сегодня около 16 часов в дежурную часть полиции поступил анонимный звонок о минировании здания аэровокзала. На место прибыли все экстренные службы. Сотрудники транспортной полиции, оцепив территорию и эвакуировав посетителей, приступили к обследованию здания. По предварительным данным, взрывных устройств и других подозрительных предметов не обнаружено.

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В пресс-службе челябинского авиапредприятия информацию о «дополнительных мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности находившихся в здании людей» подтвердили, сообщив, что посетителей и персонал аэровокзала временно разместили в гостинице.

В настоящее время оцепление аэровокзала и прилегающей к нему территории снято. Челябинский аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Между тем, причины эвакуации в пресс-службе аэропорта не озвучили, предложив агентству обратиться с соответствующим запросом в органы полиции и ФСБ.

Отметим, официальных комментариев произошедшего от представителей Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте пока не поступало.

Челябинск, Юлия Димова

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