На трассе М-5 под Чебаркулем фура смяла две легковушки: четверо раненых

Публикации за 04.02.17

На трассе в Челябинской области большегруз протаранил две легковушки.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, дорожная авария произошла сегодня в 10 часов 29 минут на 1789 километре федеральной автодороги М-5 «Урал».

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По данным пресс-службы областного полицейского главка, в результате аварии 4 человека получили травмы, погибших нет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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