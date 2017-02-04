NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 04.02.17

На трассе М-5 под Чебаркулем фура смяла две легковушки: четверо раненых

На трассе М-5 под Чебаркулем фура смяла две легковушки: четверо раненых

На трассе в Челябинской области большегруз протаранил две легковушки.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, дорожная авария произошла сегодня в 10 часов 29 минут на 1789 километре федеральной автодороги М-5 «Урал».

«Новый День – Челябинск» , и

По данным пресс-службы областного полицейского главка, в результате аварии 4 человека получили травмы, погибших нет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.02.17

Челябинский аэропорт оцепили из-за угрозы взрыва. / Южноуральский вуз лишился государственной аккредитации. / Загрязнение воздуха в Челябинске вылилось в уголовное дело.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter