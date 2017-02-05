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Челябинск

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Публикации за 05.02.17

Челябинец принес из супермаркета червивый салат (ФОТО)
Фотография сообщества «Подслушано ЧМЗ (Official)"

Челябинец принес из супермаркета червивый салат (ФОТО)

Житель Челябинска едва не полакомился салатом с опарышем.

Как передает корреспондент агентства , очередную «экзотику» в магазинном блюде обнаружил житель Металлургического района.

Фотографию неаппетитной находки горожанин опубликовал в соцсетях.

Новый День: Челябинец принес из супермаркета червивый салат (ФОТО)

«Новый День – Челябинск» , и

По словам автора сообщения, крабовый салат с поселившемся в нем червяком он купил в одном из магазинов известной торговой сети.

В комментариях к записи участники обсуждения посоветовали горожанину поскорее вернуться в супермаркет и указать администратору на некачественную работу поваров. Другие отметили, что, в принципе, не покупают салаты в магазинах,так как в них очень часто добавляют просроченные продукты.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.02.17

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