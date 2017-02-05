Челябинец принес из супермаркета червивый салат (ФОТО)

Публикации за 05.02.17

Житель Челябинска едва не полакомился салатом с опарышем.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», очередную «экзотику» в магазинном блюде обнаружил житель Металлургического района.

Фотографию неаппетитной находки горожанин опубликовал в соцсетях.

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По словам автора сообщения, крабовый салат с поселившемся в нем червяком он купил в одном из магазинов известной торговой сети.

В комментариях к записи участники обсуждения посоветовали горожанину поскорее вернуться в супермаркет и указать администратору на некачественную работу поваров. Другие отметили, что, в принципе, не покупают салаты в магазинах,так как в них очень часто добавляют просроченные продукты.

Челябинск, Юлия Димова

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