Южноуралец стал участником нового сезона шоу «Голос»

Житель Челябинской области принял участие в 4-ом сезоне вокального конкурса «Голос. Дети».
Как передает корреспондент агентства «Новый День», 12-летний Данил Мусин из Троицка благополучно прошел отборочный тур, по итогам которого был допущен до этапа слепых прослушиваний, стартовавших 3 февраля в Москве. Талантливый вокалист выступил перед жюри в первый съемочный день, пишет U24.
Отметим, для Данила Мусина это уже вторая попытка попасть в телепроект «Голос». В прошлом сезоне из-за большого наплыва участников троицкому школьнику не хватило времени на выступление.
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Оценили ли наставники музыкальные способности южноуральца в этот раз, станет известно после выхода программы в эфир – приблизительно 17 февраля.
Челябинск, Юлия Димова
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