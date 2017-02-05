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Челябинск

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Публикации за 05.02.17

Южноуральцы без телескопа смогут увидеть полет МКС

Южноуральцы без телескопа смогут увидеть полет МКС

В небе над Челябинском пролетит Международная космическая станция.

Как сообщили агентству в пресс-службе Роскосмоса, в ближайшую неделю, вплоть до 11 февраля, траектория движения МКС будет проходить над большей частью территории России, в том числе над столицей Южного Урала.

«Новый День – Челябинск» , и

Космическую станцию, движущуюся с запада на восток, челябинцы смогут рассмотреть чуть выше линии горизонта при ясном и незасвеченном небе после 18 часов. Специалисты отмечают, что самый яркий искусственный спутник Земли будет заметен даже невооруженным глазом.

Новый День: Челябинцы по вечерам смогут наблюдать за полетом МКС

С графиком пролета МКС над другими городами России можно ознакомиться .

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.02.17

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