Южноуральцы без телескопа смогут увидеть полет МКС

Публикации за 05.02.17

В небе над Челябинском пролетит Международная космическая станция.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Роскосмоса, в ближайшую неделю, вплоть до 11 февраля, траектория движения МКС будет проходить над большей частью территории России, в том числе над столицей Южного Урала.

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Космическую станцию, движущуюся с запада на восток, челябинцы смогут рассмотреть чуть выше линии горизонта при ясном и незасвеченном небе после 18 часов. Специалисты отмечают, что самый яркий искусственный спутник Земли будет заметен даже невооруженным глазом.

С графиком пролета МКС над другими городами России можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Юлия Димова

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