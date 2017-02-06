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Челябинск

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Публикации за 06.02.17

В Челябинске планируют запретить движение большегрузов во время смога

В Челябинске планируют запретить движение большегрузов во время смога

Челябинские власти собираются запретить движение грузовиков по городу во время НМУ.

Напомним, 3 февраля текущего года южноуральской столице возбудили уголовное дело по части 1 статьи 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ).

По данным постов наблюдения, с 13 по 31 января 2017 года в различных районах Челябинска в разное время наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода в 5 раз, фенола – в 3 раза.

На сегодняшний день конкретных фигурантов в уголовном деле нет.

Как передает корреспондент РИА , дополнительной мерой, способствующей снижению нагрузку на органы дыхания жителей Челябинска, задыхающихся от смога, может стать запрет на движение автотранспорта.

«Мы еще раз посмотрим по тому транспорту, который движется в этот момент в городе, и будем более жестко вводить ограничения этого транспорта именно в периоды НМУ 1 и особенно НМУ 2», – сообщил мэр Евгений Тефтелев, уточнив, что речь идет о большегрузах. Грузовики хотят пускать в объезд, минуя, по крайней мере, центр города.

«Но надо здесь понимать, что мы не должны останавливать и наши торговые сети, которые питаются за счет большегрузов. Сейчас прорабатываются все эти вопросы, мы найдем возможность, чтобы комплектовать где-то большегрузные автомобили. И прорабатываем вопрос с правительством области, чтобы доставка этих товаров осуществлялась небольшими автомобилями, которые производят меньше выбросов», – сообщил Тефтелев.

Когда начнет действовать запрет, чиновник не уточнил.

«Новый День – Челябинск» , и

Помимо этого, городские власти собираются установить жесткий контроль за детскими садами. По словам Тефтелева, поступали обращения, что в некоторых дошкольных учреждениях детей выводили на прогулки, несмотря на смог.

Челябинск, Юлия Малецкая

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