В Челябинске планируют запретить движение большегрузов во время смога

Публикации за 06.02.17

Челябинские власти собираются запретить движение грузовиков по городу во время НМУ.

Напомним, 3 февраля текущего года южноуральской столице возбудили уголовное дело по части 1 статьи 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ).

По данным постов наблюдения, с 13 по 31 января 2017 года в различных районах Челябинска в разное время наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода в 5 раз, фенола – в 3 раза.

На сегодняшний день конкретных фигурантов в уголовном деле нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дополнительной мерой, способствующей снижению нагрузку на органы дыхания жителей Челябинска, задыхающихся от смога, может стать запрет на движение автотранспорта.

«Мы еще раз посмотрим по тому транспорту, который движется в этот момент в городе, и будем более жестко вводить ограничения этого транспорта именно в периоды НМУ 1 и особенно НМУ 2», – сообщил мэр Евгений Тефтелев, уточнив, что речь идет о большегрузах. Грузовики хотят пускать в объезд, минуя, по крайней мере, центр города.

«Но надо здесь понимать, что мы не должны останавливать и наши торговые сети, которые питаются за счет большегрузов. Сейчас прорабатываются все эти вопросы, мы найдем возможность, чтобы комплектовать где-то большегрузные автомобили. И прорабатываем вопрос с правительством области, чтобы доставка этих товаров осуществлялась небольшими автомобилями, которые производят меньше выбросов», – сообщил Тефтелев.

Когда начнет действовать запрет, чиновник не уточнил.

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Помимо этого, городские власти собираются установить жесткий контроль за детскими садами. По словам Тефтелева, поступали обращения, что в некоторых дошкольных учреждениях детей выводили на прогулки, несмотря на смог.

Челябинск, Юлия Малецкая

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