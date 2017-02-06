Ничего не видно: трассу на границе Челябинской и Оренбургской областей закрыли из-за снегопада

Публикации за 06.02.17

Движение на участке автодороги Р-336 закрыто до особого распоряжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, с 00:30 сегодня, 6 сентября, из-за ухудшения погодных условий и в связи с недостаточной видимостью введено временное ограничение движения на трассе Р-336 Оренбург-Орск-Шильда со 170-го по 260-й километр.

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«Уважаемые жители Челябинской области заранее планируйте свой маршрут, – обращаются к автомобилистам в ведомстве. – Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номера экстренных служб 101,102,103!»

Челябинск, Виктор Елисеев

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