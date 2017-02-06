«Понаехали!» Межмуниципальные перевозчики «оккупировали» челябинские маршруты

Публикации за 06.02.17

Власти Челябинска возмутились неместными перевозчиками, «оккупировавшими» муниципальные маршруты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на аппаратном совещании глава города Евгений Тефтелев поручил начальнику управления транспортом Роману Болотову «еще раз поработать» с министерством транспорта Челябинской области по поводу межмуниципальных перевозок. По словам мэра, некие организации напокупали новые автобусы и «хорошо ездиют» по муниципальным маршрутам.

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«Некоторые перевозчики приловчились таким образом пропускать маршруты из Копейска в Сосновку через город Челябинск и занимать те маршруты, на которых должен работать муниципальный транспорт», – возмутился мэр.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 06.02.17

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