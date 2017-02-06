Два южноуральца превратили гараж в конопляную оранжерею

Публикации за 06.02.17

В Челябинской области задержали двух мужчин за возделывание марихуаны.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении ФСБ, жители Снежинска переоборудовали гараж под теплицу для выращивания конопли. Здесь же траву сушили. Ранее судимые приятели нигде не работали и собирались подзаработать денег на торговле наркотиками.

Однако реализовать бизнес-план не удалось, конопляную плантацию накрыли сотрудники ФСБ. У растениеводов-любителей изъяли более 400 граммов наркотического вещества.

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В отношении южноуральцев возбуждено уголовное дело по фактам незаконного производства и покушения на сбыт наркотических средств.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 06.02.17

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