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Челябинск

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Публикации за 06.02.17

В Челябинске осудили самозваного оружейника, переделывавшего списанное оружие в боевое

В Челябинске осудили самозваного оружейника, переделывавшего списанное оружие в боевое

Челябинец, наладивший переделку списанного оружия в боевое, получил 4 года условно и крупный штраф.

Как сообщили РИА в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска вынес обвинительный приговор жителю областного центра за незаконные хранение, изготовление и сбыт оружия.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области. «Предприимчивый» южноуралец приобретал охолощенное (предназначенное для стрельбы холостыми патронами) оружие и боеприпасы, переделывая его под боевое для дальнейшего сбыта.

В его доме контрразведчики обнаружили и изъяли целый арсенал: 2 пистолета калибра 9 миллиметров, самодельно изготовленных из списанных пистолетов Макарова, гладкоствольный, переделанный из сигнального пистолета МР-371, винтовку с нарезным стволом калибра 5,6 миллиметра; охотничье ружье ИЖ-81; электродетонатор и более 1000 патронов различного калибра.

«Новый День – Челябинск» , и

Суд приговорил фигуранта к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в размере 202 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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