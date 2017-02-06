На челябинских заводах обнаружили неработающие фильтры и аварийные выбросы газа

Публикации за 06.02.17

На крупных предприятиях Челябинска выявлены серьезные нарушения.

Как сообщили РИА «Новый День» в федеральной службе по надзору в сфере природопользования, 3 февраля инспекторы вместе с природоохранной прокуратурой побывали на цинковом заводе, металлургическом комбинате и городской свалке.

Так, на цинковом заводе была обнаружена неработающая секция блока рукавных фильтров. В настоящее время оценивается ее влияние на соблюдение нормативов выбросов. Также инспекторы запросили характеристики нового печного оборудования, по которому завод проводит пуско-наладочные работы.

Кроме того, в связи с жалобами горожан на задымление выясняется поднадзорность объектов, расположенных в промышленной зоне, прилегающей к цинковому заводу.

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В связи с превышением допустимого уровня фенола в контрольных точках сотрудники Росприроднадзора поставили вопрос о наличии данного вещества в выбросах Челябинского меткомбината.

3 февраля инспекторы обнаружили на предприятии «аварийное выделение» газовоздушной смеси из поврежденного газохода ТЭЦ «Мечел-Энерго». Выясняется состав выбросов для принятия решения о запрете деятельности ТЭЦ.

Напомним, ранее Росприроднадзор приостановил эксплуатацию двух неисправных установок на ООО «Мечел-Кокс». Но позже представители предприятия заявили, что запрет на работу одной из них, якобы, снят.

Между тем, пресс-служба Росприроднадзора сообщает, что 3 февраля после возбуждения уголовного дела по факту загрязнения челябинского воздуха, инспектор федерального ведомства принял участие в оперативном мероприятии регионального МВД по осмотру технологических установок и опросу сотрудников «Мечел-Кокс».

Помимо этого, в пятницу проверяющие обнаружили очаг горения на городской свалке. По данному факту направят материал в Генпрокуратуру России для принятия мер реагирования.

Челябинск, Юлия Малецкая

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