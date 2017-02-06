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Челябинск

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Публикации за 06.02.17

На Южный Урал надвигаются аномальные морозы: до -36°C

На Южный Урал надвигаются аномальные морозы: до -36°C

В Челябинской области прогнозируется морозная неделя.

Как сообщили РИА в региональном Гидрометцентре, 7 февраля в северных районах, а 8-11 февраля в большинстве территорий Южного Урала ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 7 градусов и более ниже климатической нормы.

Так, в ночь с 6 на 7 февраля ожидается -20,-25 градусов Цельсия, а при прояснении до -30. Уже следующей ночью столбик термометра может опуститься до -31 градуса без всяких условий, а в ночь с 8 на 9 февраля – до -32, при прояснении до -36 градусов Цельсия. Ночные морозы немного ослабнут лишь в ночь с 11 на 12 февраля.

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Дневные температуры в течение недели будут колебаться от -17 до -23 градусов. При этом ожидается сильный северо-восточный ветер со скоростью 5-11 метров в секунду, с порывами до 15-16 м/с.

Кроме того, 7-9 февраля велика вероятность снегопадов, местами возможны сильные метели.

Челябинск, Юлия Малецкая

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