«Всё, что может ехать, будут выталкивать»: власти Челябинска решили резко увеличить число автобусов на городских маршрутах / Челябинцы прочат общественному транспорту нового хозяина

Публикации за 06.02.17

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев поручил директору МУП «Челябавтотранс» Эдуарду Маховскому активизировать работу по возврату на маршруты простаивающих из-за поломок муниципальных автобусов.

«Еще раз посмотрите там по увеличению выходов автобусов в рейсы. Еще раз посмотрите внимательным образом, чтобы каждый день у вас какой-то плюс был», – обратился градоначальник к г-ну Маховскому на сегодняшнем аппаратном совещании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», внезапная озабоченность главы Челябинска, по всей видимости, связана с грядущим обсуждением будущего руководителей транспортных МУПов в ходе февральского заседания комиссии по экономике Челябинской городской Думы. С таким предложением на минувшей неделе выступил на встрече рабочей группы по транспорту депутат городского парламента Константин Нациевский. И, вопреки усилиям руководителя группы Станислава Новичихина, был поддержан большинством участников.

Возмущение депутатов понятно: по словам Константина Нациевского, если в декабре 2014 года на маршрутах работало 192 автобуса, то в декабре 2016 года – всего 70. На специализированных интернет-форумах подтверждают эту цифру. Действительно, после того, как в декабре прошедшего года МУП «Челябавтотранс» вынужден был вернуть взятые в лизинг три десятка современных автобусов, «на ходу» оставалось чуть больше сотни машин. Однако все их вы пустить на улицы города нельзя: предприятие должно сохранять часть подвижного состава в резерве. И резерв этот оценивается как раз примерно в 30 автобусов.

Чтобы удержать в руководящих креслах руководство МУПов (а Евгений Тефтелев давно известен как руководитель, не расстающийся со своими подчиненными до последнего, не взирая на результаты их работы и всегда находя им оправдание), необходимо срочно улучшать ситуацию с подвижным составом.

Между тем, челябинцы предполагают, что муниципальные маршруты передадут все тому же Станиславу Новичихину. «Сейчас депутатам расскажут, что, благодаря вложению еще 10 миллионов рублей к 50 потраченным ранее, удастся вернуться на 5 лет назад и начать работать с банковскими картами, от которых отказались, – пишет участник одного из специализированных форумов Челябинска. – Далее (правда это уже не расскажут) всю выручку с линии МУП ЧАТ, а затем и МУП ЧелябГЭТ переведут на МУП СОД, чтобы избежать ареста. А бюджету Челябинска к уже сформированной массе в 1 миллиард рублей по делам о банкротстве добавятся 100-200 миллионов рублей убытков для выплаты зарплаты, налогов, электроэнергии за 2017 год. Потом депутаты взвоют. И всех «спасет» С. Новичихин, которого «упросят» забрать 70 выходов МУП ЧАТ с субсидиями «на 10% меньше, чем сейчас», то есть не 200, а 180 миллионов рублей в год. И он будет конкурировать с частниками, работающими без 180 миллионов рублей из бюджета. А депутаты с Тефтелевым и Алейниковым будут «устранять нелегальных бездотационных конкурентов», как это получилось со 123 маршрутом».

Между тем, челябинцы делятся впечатлениями и городском общественно транспорте: «Ехал сегодня утром в 169. Пока стояли в пробке до Молодогвардейцев, происходила какая-то чертовщина вроде как с КПП: водитель жал газ, но автобус еле трогался с места, затем вообще пошли холостые обороты и гудёж на весь салон. Водитель пытался-пытался что-то сделать, в итоге всё стало нормально. Затем уже на остановке начали заедать двери, причём обе. Кое-как и эта проблема решилась, и поехали дальше. Я не понимаю, почему все работники в ЧАТе так относятся к машинам, начиная с низов и заканчивая начальством? Как вообще можно было выпустить на линию автобус с заедающей створкой…», – недоумевает один из участников форума «Челябинский транспорт».

«В субботу ехал на 061, задние двери закрывались неплотно, образуя приличную щель. Естественно, что в салоне было довольно холодно…», – рассказывает другой.

«Наверху сказали увеличивать выпуск каждый день. Всё, что может ехать, будут выталкивать. Всем же только цифры нужны и отчеты», – объясняют им те, кто в теме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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