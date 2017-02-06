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Публикации за 06.02.17

Магнитогорец похитил бывшую возлюбленную, чтобы прочесть ее СМС

Магнитогорец похитил бывшую возлюбленную, чтобы прочесть ее СМС

В Магнитогорске прохожие спасли от похитителя его бывшую девушку.

Как передает корреспондент РИА , в прокуратуру Правобережного района направлено обвинительное заключение по уголовному делу жителя Магнитогорска, обвиняемого в похищении с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия.

По версии следствия, мужчина приехал перед новым 2017 годом к дому своей бывшей девушки, дождался, когда она выйдет на работу и силой затащил ее в машину. Там он связал экс-подругу собачьим поводком и отобрал телефон. По информации «Верстов.Инфо», все это южноуралец проделал, чтобы ознакомиться с перепиской, которую девушка вела с ее нынешним поклонником.

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Не обращая внимания на сопротивление своей пленницы, мужчина увез ее в безлюдное место. Но там девушка сумела вырваться и добежала до проезжавшей мимо машины. Горожанку пустили в салон, однако похититель успел настичь ее и попробовал вытащить уже из чужой машины. На помощь отбивавшимся от экс-поклонника двум мужчинам пришел велосипедист. Втроем мужчины смогли защитить девушку. Но сам похититель успел скрыться. Правда, в скором времени его задержали.

В ходе следствия южноуралец признал вину.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.02.17

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