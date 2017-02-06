В Магнитогорске больше десятка автомобилей лишились зеркал

Публикации за 06.02.17

Полиция разыскивает магнитогорца, устроившего погром на парковке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня ночью во дворе дома №178 по улице Советской.

Незнакомец прошел по парковке, методично обрывая боковые зеркала заднего вида с припаркованных автомобилей. Когда он не мог оторвать зеркало руками, то пускал в ход ноги. Все это запечатлела видеокамера видеонаблюдения.

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В результате «набега» пострадали больше десятка машин. На некоторых зеркала были просто вывернуты, на других – вырваны с корнем и свисали на проводах.

В настоящее время автовандала разыскивает полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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