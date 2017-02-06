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Публикации за 06.02.17

В Миассе полиция вынула из петли объявленного в розыск педофила

В Миассе полиция вынула из петли объявленного в розыск педофила

В Миассе полиция обнаружила труп южноуральца, разыскиваемого по подозрению в педофилии.

Как передает корреспондент РИА , тело повешенного мужчины было найдено утром 6 февраля в квартире одного из домов по улице Лихачева.

Тревогу из-за долгого отсутствия мужчины забили соседи: они не видели его с 16 января. Выяснилось, что южноуралец, не работающий и никогда не состоявший в браке, находился в розыске как подозреваемый в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а именно мальчиков, сообщает U74.ru.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела, в том числе и причина смерти.

Челябинск, Виктор Елисеев

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