В Миассе полиция вынула из петли объявленного в розыск педофила

Публикации за 06.02.17

В Миассе полиция обнаружила труп южноуральца, разыскиваемого по подозрению в педофилии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело повешенного мужчины было найдено утром 6 февраля в квартире одного из домов по улице Лихачева.

Тревогу из-за долгого отсутствия мужчины забили соседи: они не видели его с 16 января. Выяснилось, что южноуралец, не работающий и никогда не состоявший в браке, находился в розыске как подозреваемый в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а именно мальчиков, сообщает U74.ru.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела, в том числе и причина смерти.

Челябинск, Виктор Елисеев

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