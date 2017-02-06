Область нарастающего негатива: Южный Урал ухудшил показатели социально-политической устойчивости

Публикации за 06.02.17

Челябинская область ухудшила показатели социально-политической устойчивости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости регионов в январе 2017 года. Челябинская область ухудшила свои показатели в сравнении с декабрем 2016 года.

Из позитивных событий первого месяца года политологи отметили лишь три: подписание властями Карабаша договора социального партнерства с градообразующим предприятием «Карабашмедь», согласно которому на развитие города в течение 5 лет будет направлено 1,5 миллиарда рублей; выделение федеральным Фондом развития промышленности 260 миллионов рублей на поддержку инвестпроектов ООО «РИФ-Микромрамор» и ООО «Сервисная компания ИНТРА», а также получение Златоустом 284 миллионов рублей на завершение строительства биатлонного комплекса.

Негатива в январе 2017-го было существенно больше. Здесь и предупреждение компании «Южуралзолото» о возможном закрытии всех своих предприятий в Челябинской области, если ее вынудят оплачивать работы по переносу трубопровода в Еткульском районе стоимостью в 4,6 миллиарда рублей, и обращение гендиректора китайской ALFAGROUP Сы Фана к губернатору Борису Дубровскому, что возможное банкротство компании «Южуралзолото» приведет к потере инвестиций в Березняковский ГОК в размере 320 миллионов долларов, из которых 40 миллионов – собственность китайской компании. Добавило проблем властям региона решение компании «Русникель» направить в вынужденный простой работников градообразующего предприятия Верхнего Уфалея «Уфалейникель».

Ничего хорошего имиджу области не принесли отставка главы Катав-Ивановска Алексея Бисярина после критики из-за неубранного снега и коммунальных аварий, голодовка жителей общежития в Челябинске против запрета на приватизацию их комнат, 285-е место Троицка в рейтинге качества жизни 300 крупнейших городов России портала Domofond.ru, включение порталом kartoteka.ru в ТОП-10 регионов по максимальному числу банкротства компаний, имеющих государственные контракты, а также 52-е место (из 52) в рейтинге дорожной безопасности межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог».

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В итоге Челябинская область потеряла 0,1 балла и с общим числом 5 баллов едва удержалась в предпоследней группе рейтинга с формулировкой «Регионы с пониженной устойчивостью». При этом Южный Урал остановился буквально в шаге от вылета и из этой группой: 5 баллов – минимальное значение рейтинга, позволяющее не провалиться в группу «Регионы со слабой устойчивостью». Чтобы оказаться в числе аутсайдеров, Челябинской области достаточно потерять еще 0,1 балла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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