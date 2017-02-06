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Челябинск

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Публикации за 06.02.17

В Челябинске «Ягуар» сбил двух человек на тротуаре. Водитель скрылся пешком

В Челябинске «Ягуар» сбил двух человек на тротуаре. Водитель скрылся пешком

В Челябинске два пешехода попали под машину на тротуаре, водитель сбежал, бросив авто.

Как сообщили РИА в городском управлении ГИБДД, инцидент произошел в 10 часов утра 4 февраля на улице Богдана Хмельницкого.

Водитель автомобиля «Ягуар», двигаясь по тротуару, совершил наезд на двух пешеходов, шедших впереди. После этого автомобилист вышел из иномарки и, даже не попытавшись оказать помощь пострадавшим, сбежал.

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В результате ДТП одного из пешеходов – 74-летнего мужчину – доставили в больницу с многочисленными травмами. 55-летняя женщина с ушибами и ссадинами направлена на амбулаторное лечение.

В течение дня сотрудники ГИБДД разыскали водителя, бросившего сбитых пешеходов и иномарку на тротуаре. Возбуждено административное дело.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

Челябинск, Юлия Малецкая

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