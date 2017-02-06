В Челябинске в одном супермаркетов работали нелегальные мигранты

Публикации за 06.02.17

В челябинской «Ленте» обнаружены 11 мигрантов-нелегалов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокуратура Ленинского района Челябинска совместно с сотрудниками территориального отдела по вопросам миграции проверила соблюдение законодательства при привлечении иностранных работников к трудовой деятельности в супермаркете «Лента», расположенном в торгово-развлекательном комплексе «Алмаз».

Установлено, что организацией, оказывающей услуги по уборке помещений магазина, привлечено 11 иностранных граждан из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, которые не имели при себе необходимых документов: документов удостоверяющих личность, подтверждающих постановку на миграционный учет и патенты на осуществление трудовой деятельности.

По результатам проверки в отношении 6 человек за отсутствие патента возбуждены административные дела, в отношении 2 мигрантов – административные дела за нарушение режима пребывания. Кроме того, в отношении одного из задержанных решается вопрос о выдворении за пределы территории России в судебном порядке.

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Прокуратура района в настоящее время принимает меры по установлению непосредственного работодателя, выясняет обстоятельства привлечения иностранных работников к трудовой деятельности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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