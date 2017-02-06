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Челябинск

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Публикации за 06.02.17

Копейчанин отработает 360 часов за «шутку» про бомбы в салонах сотовой связи

Копейчанин отработает 360 часов за «шутку» про бомбы в салонах сотовой связи

Житель Копейска приговорен к обязательным работам за ложное «минирование» салонов сотовой связи.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

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В суде установлено, что 30 августа 2016 года житель Копейска, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, со своего мобильного телефона позвонил в контактный центр одного из сотовых операторов, и сообщил о готовящемся взрыве его салонов, расположенных на территории города.

Суд приговорил «шутника» к наказанию в виде 360 часов обязательных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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