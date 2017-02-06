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Челябинск

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Публикации за 06.02.17

В Челябинске продают «паранормального» кота за 2,5 миллиона рублей

В Челябинске продают «паранормального» кота за 2,5 миллиона рублей

Челябинская семья решила разбогатеть, выставив на продажу кота-экзорциста.

Как передает корреспондент РИА , на одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже беспородного кота самого традиционного «тигрового» окраса за 2,5 миллиона рублей.

Выяснилось, что такую цену хозяева животного запросили за его необычные способности. Владельцы уверяют, что кот видит обитателей потустороннего мира и даже может изгонять их из жилища.

Паранормальные способности открылись у кота два года назад, когда хозяева обустраивали фотостудию дома. Зверь «по-особому» смотрел на декорации, шипел на них, шерсть у него вставала дыбом. Кроме того, хозяевам кажется странным, что кот подолгу смотрит в пустое пространство, следит и бегает за какими-то невидимыми существами.

Примечательно, что подобное поведение животного проявляется по большей части в отсутствие главы семейства.

«Кот живет у нас несколько лет, мы нашли его на улице. Точнее, он нас нашел: сказал «мяу», когда мы покупали елку, и мы не смогли остаться равнодушными, взяли его к себе. Но супруга говорит, что боится оставаться с котом, когда я уезжаю, вот и решили выложить объявление», – цитирует хозяина кота «Первый областной».

Возможно, на решение избавиться от «магического» питомца челябинскую семью подвигла слава жителя Благовещенска, продавшего своего кота за 5 миллионов рублей полторы недели назад.

«Новый День – Челябинск» , и

Мужчина также уверял, что зверь обладает паранормальными способностями. «Кот с редчайшим даром общения с потусторонним миром. Видит привидений, духов, астральных сущностей. Умеет с ними общаться, блокировать или усиливать их действие. Бесценный помощник на спиритических сеансах. Может определять и лечить все мыслимые и немыслимые болезни, привлекать мужей, жен, отвадит любовниц, привлечет удачу и богатство», – говорилось в опубликованном в сети объявлении.

Изначально мужчина запросил за кота 17 миллионов рублей, но в итоге продал всего за 5 миллионов экстрасенсше из Новосибирска.

Челябинск, Юлия Малецкая

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