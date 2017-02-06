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Публикации за 06.02.17

В России хотят запретить скидки на алкоголь

В России хотят запретить скидки на алкоголь

В России собираются запретить скидки на спиртные напитки.

Как передает корреспондент РИА , глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала инициативу депутатов Госдумы, предложивших запретить скидки на алкогольную продукцию.

«Скидочные акции должны рассматриваться, как и любая другая рекламная кампания, и должны быть запрещены», – заявила Попова, комментируя предложение депутатов.

В настоящее время в Госдуме готовят соответствующие поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». По мнению парламентариев, скидки на спиртное провоцируют жителей страны на «вредную покупку» и способствуют алкоголизации населения.

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Между тем, большинство участников рынка считают, что запрет на скидочные акции негативно скажется на уровне знания населения о легальных точках продаж и о доступности сертифицированного качественного алкоголя, и, как следствие, приведет к росту потребления суррогатов, сообщает РБК.

Эксперты отмечают, что скидки вообще нельзя считать рекламой, сейчас их главная функция обеспечить «уходимость товара».

Москва, Юлия Малецкая

Москва. Другие новости 06.02.17

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