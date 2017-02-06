В России хотят запретить скидки на алкоголь

Публикации за 06.02.17

В России собираются запретить скидки на спиртные напитки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала инициативу депутатов Госдумы, предложивших запретить скидки на алкогольную продукцию.

«Скидочные акции должны рассматриваться, как и любая другая рекламная кампания, и должны быть запрещены», – заявила Попова, комментируя предложение депутатов.

В настоящее время в Госдуме готовят соответствующие поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». По мнению парламентариев, скидки на спиртное провоцируют жителей страны на «вредную покупку» и способствуют алкоголизации населения.

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Между тем, большинство участников рынка считают, что запрет на скидочные акции негативно скажется на уровне знания населения о легальных точках продаж и о доступности сертифицированного качественного алкоголя, и, как следствие, приведет к росту потребления суррогатов, сообщает РБК.

Эксперты отмечают, что скидки вообще нельзя считать рекламой, сейчас их главная функция обеспечить «уходимость товара».

Москва, Юлия Малецкая

Москва. Другие новости 06.02.17

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