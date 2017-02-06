Южноуралец публично обязался заработать миллион рублей за два месяца

Публикации за 06.02.17

Житель Кизильского района поклялся заработать 1 миллион рублей за 2 месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», публичная декларация южноуральца появилась в Инстаграм.

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Молодой человек заявляет, что обязуется до конца марта 2017 года заработать 1 миллион рублей, купить на них трактор Т-150 за 400 тысяч рублей и газовое оборудование на 600 тысяч рублей. В случае невыполнения заявления он обещает отдать 200 тысяч своему знакомому. Ежедневно южноуралец выкладывает в Инстаграм отчет о проделанной работе.

Отметим, что молодой человек владеет автозаправочной станцией. Однако пока она ему приносила только около 100 тысяч в месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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