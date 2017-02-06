В Челябинске отделения фонда социального страхования отгородились от инвалидов непреодолимыми барьерами (ФОТО)

Публикации за 06.02.17

В Челябинске отделения фонда социального страхования до сих пор не доступны для инвалидов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты Общероссийского народного фронта пришли к неутешительным выводам по итогам мониторинга доступности входной группы здания и помещения для инвалидов в отделениях фонда соцстрахования, расположенных по адресам: улица Кирова – 1А и улица Тарасова-52.

«Все плохо», – так кратко резюмировала итоги поездки пресс-секретарь регионального отделения ОНФ Таисия Курбатова. «Приключения» начались у общественников чуть ли не с самого начала. Приехав к зданию, расположенному на улице Кирова, активисты убедились, что поступенчатый подъемник для входа в помещение есть.

Только вот незадача: после того, как первый из проверяющих на нем поднялся, устройство сломалось.

Обратно проверяющих пришлось сносить на руках

Если инвалид приедет на общественном транспорте, то практически не сможет найти отделение соцстраха: дорога к учреждению не снабжена необходимыми указателями. Нелегкое испытание ждет о челябинцев и в случае, если они приедут на своем автомобиле: парковка настолько перегружена, что разместить на ней автомобиль можно только с нарушениями.

Что касается второго адреса, то здесь подготовились к визиту чуть лучше. Так, если еще 3 февраля пандуса у входа в отделение не было, то сегодня он появился.

Правда, настолько скользкий, что «аудитору» на коляске пришлось помогать забраться по нему.

Градус наклона слишком высок

А если инвалид, к примеру, приедет один, то он никак не сможет вызвать помощь: звонок расположен слишком высоко.

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Что касается обстановки внутри помещений, то оба здания достаточно старые, чтобы быть удобными. Например, на Кирова, 1-«а» инвалид-колясичник просто не сможет попасть в туалет из-за слишком узких дверей.

Впрочем, сначала колясочникам нужно просто попасть в учреждение, но на пути у них непреодолимые пороги.

И это далеко не все недочеты, обнаруженные общественникам. Руководство учреждений заверило контролеров, что постарается выбить средства на повышение доступности. Однако, к примеру, отделение на Кирова работает с 2009 года. А воз и ныне там.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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