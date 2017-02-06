NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 06.02.17

В Челябинске отделения фонда социального страхования отгородились от инвалидов непреодолимыми барьерами (ФОТО)

В Челябинске отделения фонда социального страхования отгородились от инвалидов непреодолимыми барьерами (ФОТО)

В Челябинске отделения фонда социального страхования до сих пор не доступны для инвалидов.

Как передает корреспондент РИА , активисты Общероссийского народного фронта пришли к неутешительным выводам по итогам мониторинга доступности входной группы здания и помещения для инвалидов в отделениях фонда соцстрахования, расположенных по адресам: улица Кирова – 1А и улица Тарасова-52.

«Все плохо», – так кратко резюмировала итоги поездки пресс-секретарь регионального отделения ОНФ Таисия Курбатова. «Приключения» начались у общественников чуть ли не с самого начала. Приехав к зданию, расположенному на улице Кирова, активисты убедились, что поступенчатый подъемник для входа в помещение есть.

Новый День: В Челябинске отделения фонда социального страхования отгородились от инвалидов непреодолимыми барьерами (ФОТО)

Только вот незадача: после того, как первый из проверяющих на нем поднялся, устройство сломалось.

Новый День: В Челябинске отделения фонда социального страхования отгородились от инвалидов непреодолимыми барьерами (ФОТО)

Обратно проверяющих пришлось сносить на руках

Если инвалид приедет на общественном транспорте, то практически не сможет найти отделение соцстраха: дорога к учреждению не снабжена необходимыми указателями. Нелегкое испытание ждет о челябинцев и в случае, если они приедут на своем автомобиле: парковка настолько перегружена, что разместить на ней автомобиль можно только с нарушениями.

Новый День: В Челябинске отделения фонда социального страхования отгородились от инвалидов непреодолимыми барьерами (ФОТО)

Что касается второго адреса, то здесь подготовились к визиту чуть лучше. Так, если еще 3 февраля пандуса у входа в отделение не было, то сегодня он появился.

Новый День: В Челябинске отделения фонда социального страхования отгородились от инвалидов непреодолимыми барьерами (ФОТО)

Правда, настолько скользкий, что «аудитору» на коляске пришлось помогать забраться по нему.

Новый День: В Челябинске отделения фонда социального страхования отгородились от инвалидов непреодолимыми барьерами (ФОТО)
Новый День: В Челябинске отделения фонда социального страхования отгородились от инвалидов непреодолимыми барьерами (ФОТО)

Градус наклона слишком высок

А если инвалид, к примеру, приедет один, то он никак не сможет вызвать помощь: звонок расположен слишком высоко.

Новый День: В Челябинске отделения фонда социального страхования отгородились от инвалидов непреодолимыми барьерами (ФОТО)

«Новый День – Челябинск» , и

Что касается обстановки внутри помещений, то оба здания достаточно старые, чтобы быть удобными. Например, на Кирова, 1-«а» инвалид-колясичник просто не сможет попасть в туалет из-за слишком узких дверей.

Новый День: В Челябинске отделения фонда социального страхования отгородились от инвалидов непреодолимыми барьерами (ФОТО)

Впрочем, сначала колясочникам нужно просто попасть в учреждение, но на пути у них непреодолимые пороги.

Новый День: В Челябинске отделения фонда социального страхования отгородились от инвалидов непреодолимыми барьерами (ФОТО)

И это далеко не все недочеты, обнаруженные общественникам. Руководство учреждений заверило контролеров, что постарается выбить средства на повышение доступности. Однако, к примеру, отделение на Кирова работает с 2009 года. А воз и ныне там.

Новый День: В Челябинске отделения фонда социального страхования отгородились от инвалидов непреодолимыми барьерами (ФОТО)

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 06.02.17

Южноуралец публично обязался заработать миллион рублей за два месяца. / В России хотят запретить скидки на алкоголь. / Южноуральских сирот поселили в непригодные для жизни дома (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter