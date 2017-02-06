В центре Челябинска встали трамваи

Публикации за 06.02.17

В Челябинске водитель машрутки застрял на трамвайных путях.

Как сообщили агентству «Новый День» в диспетчерской МУП «Служба организации движения», дорожный инцидент произошел сегодня около 18 часов на перекрестке улиц Цвиллинга и Тимирязева. Водитель пассажирской «Газели» 25-ого маршрута попытался объехать пробку, срезав дорогу по трамвайным рельсам. Однако маневр не удался: маршрутка увязла в глубоком снегу.

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В результате происшествия не менее семи трамваев, следовавших от вокзала в сторону центра, остановились на подъезде к площади Революции.

Спустя полчаса застрявшую на путях маршрутку вытянули из сугроба. По информации диспетчера, на данный момент движение трамваев полностью восстановлено.

Челябинск, Юлия Димова

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