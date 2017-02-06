Дети vs собаки: миасцы отвоевали здание ветлечебницы под нужды спортивной секции

Публикации за 06.02.17

В Миассе разгорелся скандал вокруг бывшей ветлечебницы.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в минувшую субботу около 200 жителей южной части Миасса вышли на митинг в поддержку детской спортивной секции, ранее оставшейся без помещения.

Поводом для проведения акции протеста стало анонсированное чиновниками открытие приюта для бездомных животных. По задумке властей, спецучреждение планировалось расположить в пустующем здании ветстанции по соседству с популярной лыжной трассой, где тренируются школьники и взрослые.

В случае открытия приюта, заявили горожане, бродячие собаки (порядка 800 особей) будут находиться в непосредственной близости от густонаселенного частного сектора, обитатели которого разводят всякого рода живность, а также неподалеку от местного кладбища.

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Дабы не подвергать реальному риску ни людей, ни домашних животных, альтернативным местом размещения безнадзорных собак, по мнению миасцев, могли бы стать заброшенные животноводческие фермы за чертой города, имеющие собственную котельную. При этом здание бывшей ветстанции горожане просят передать в распоряжение детской спортивной секции, существующей в Миассе не один десяток лет, однако не имеющей даже собственной раздевалки.

Отметим, на митинге против открытия собачьего приюта также присутствовал глава города Геннадий Васьков. Выслушав выступления участников, чиновник пообещал жителям подыскать бездомным животным более подходящее помещение, сообщает NewsMiass. В ближайшее время власти также намерены заняться поиском спонсоров, чтобы поскорее открыть на месте ветлечебницы лыжную базу.

Челябинск, Юлия Димова

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