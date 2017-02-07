Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на заснеженной трассе в Миассе

При столкновении двух иномарок пострадал пятилетний ребенок.
Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД по Миассу, авария произошла вечером 6 февраля на улице Пушкина в Миассе.
В условиях снегопада водитель автомобиля Nissan JUKE не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Mazda 323.
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В результате столкновения пострадали водитель Mazda и ехавшая с ним пятилетняя девочка. С ушибами и переломами они доставлены в больницу.
По факту аварии проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Челябинск, Виктор Елисеев
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