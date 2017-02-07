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Челябинск

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Публикации за 07.02.17

Южноуралец перерезал горло парализованной теще

Южноуралец перерезал горло парализованной теще

Южноуральца, убившего немощную тещу, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Как сообщили РИА в прокуратуре региона, преступление произошло 31 мая 2016 года в деревне Казанцево Сосновского района.

Пьяный 28-летний мужчина остался в квартире наедине с 68-летней парализованной тещей, принявшейся высказывать зятю претензии.

В какой-то момент мужчина взял нож, прошел в комнату пенсионерки и, схватив ее за голову, несколько раз ударил ножом в шею. Женщина скончалась через несколько минут.

Вскоре с работы вернулась дочь убитой. Она выгнала гражданского мужа из квартиры и вызвала полицию.

Прибывшие сотрудники МВД задержали мужчину в подъезде дома, скрыться он и не пытался.

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В ходе предварительного следствия южноуралец признавал вину частично: причастность к убийству не отрицал, но беспомощное состояние жертвы не признавал.

Вместе с тем в суде было установлено, что женщина являлась инвалидом 1 группы, у нее была парализована левая часть тела. Пенсионерка не выходила из дома, могла себя обслуживать лишь частично, нуждалась в постоянной посторонней помощи, не могла приготовить поесть, помыться, постирать, переодеться, ее нельзя было оставить одну, передвигалась с помощью ходунков и стульев, сопротивление оказать и защитить себя не могла.

В результате суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

На момент задержания южноуралец работал машинистом крана в ОАО «ЧЭМК». Судимостей не имел. Несколько лет жил с гражданской женой, двумя ее маленькими детьми и тещей.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 07.02.17

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