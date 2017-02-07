В Миассе два подростка надругались над восьмиклассницей

Публикации за 07.02.17

В Миассе задержали двух подростков по подозрению в насилии над школьницей.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК России по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего школьника и 16-летнего учащегося профлицея, подозреваемых в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней.

По версии следствия, 29 января около одного из домов Миасса подростки совершили преступление против половой неприкосновенности 14-летней девочки.

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В настоящее время решается вопрос о предъявлении подросткам обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Малецкая

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