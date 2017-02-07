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Челябинск

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Публикации за 07.02.17

Под Челябинском столкнулись три иномарки. Среди раненых – муфтий Южного Урала

Под Челябинском столкнулись три иномарки. Среди раненых – муфтий Южного Урала

При столкновении трех иномарок под Челябинском погиб человек, еще трое – ранены. Среди пострадавших муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

Как сообщили РИА в ГУ МВД России по Челябинской области, ДТП случилось во время снегопада вечером 6 февраля на 14 километре трассы Челябинск – Новосибирск.

Водитель автомобиля «Toyota Corolla» при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Skoda Octavia». После этого «Шкода» врезалась в попутный автомобиль «Volkswagen Polo».

«Новый День – Челябинск» , и

В результате дорожно-транспортного происшествия 56-летний водитель «Toyota» скончался на месте. Трех человек доставили в больницу: водителя и пассажира «Skoda» – мужчины 59 и 50 лет, а также пассажирку японской иномарки 56 лет.

По некоторым данным, в аварии серьезно пострадал муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, ехавший в «Skoda Octavia».

В Духовном управлении мусульман Челябинской области данную информацию ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли.

По факту смертельной аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 07.02.17

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