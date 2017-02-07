В Коркино эвакуировали детский сад

В Коркино эвакуировали детсад из-за угрозы пожара.
Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Коркинского района, сегодня около 8 часов утра на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в детском саду №17
До приезда пожарных педагоги эвакуировали воспитанников в ближайший магазин и отделение Сбербанка.
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Прибывшие огнеборцы обнаружили источник задымления в подвале возле электрического щитка. Открытого горения не было.
Обесточив здание дошкольного учреждения, пожарные ликвидировали задымление с помощью порошковых огнетушителей.
После проветривания помещений детский сад возобновил работу.
Челябинск, Юлия Малецкая
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