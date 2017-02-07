NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 07.02.17

В Коркино эвакуировали детский сад

В Коркино эвакуировали детский сад

В Коркино эвакуировали детсад из-за угрозы пожара.

Как сообщили РИА в администрации Коркинского района, сегодня около 8 часов утра на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в детском саду №17

До приезда пожарных педагоги эвакуировали воспитанников в ближайший магазин и отделение Сбербанка.

«Новый День – Челябинск» , и

Прибывшие огнеборцы обнаружили источник задымления в подвале возле электрического щитка. Открытого горения не было.

Обесточив здание дошкольного учреждения, пожарные ликвидировали задымление с помощью порошковых огнетушителей.

После проветривания помещений детский сад возобновил работу.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 07.02.17

Под Челябинском столкнулись три иномарки. Среди раненых – муфтий Южного Урала. / В Миассе два подростка надругались над восьмиклассницей. / Южноуралец перерезал горло парализованной теще.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter