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Публикации за 07.02.17

Машинист рельсового автобуса и его помощник, сбившие монтера ЮУЖД, получили условные сроки

Машинист рельсового автобуса и его помощник, сбившие монтера ЮУЖД, получили условные сроки

В Челябинской области вынесен приговор двум работникам железной дороги, сбившим монтера ЮУЖД.

Как уже сообщало РИА , трагедия произошла 15 января 2016 года на перегоне «Хребет – Сыростан» Южно-Уральской железной дороги. Монтер пути, следовавший по краю шпал к месту проведения работ по переборке изолирующих стыков рельсов, был сбит двигавшейся в том же направлении автомотрисой. Мужчину ударило бортом автовагона и отбросило на обочину пути. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По информации уральского следственного управления СКР на транспорте, суд признал, что машинист рельсового автобуса и его помощник не следили за свободностью пути и просто не заметили южноуральца. В итоге машинист не применил экстренное торможение, что и привело к трагедии.

«Новый День – Челябинск» , и

Работники железной дороги признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. В качестве наказания каждому из них назначено 2 года лишения свободы условно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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