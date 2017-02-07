Двое южноуральцев замерзли на улице

Публикации за 07.02.17

Мужчина и женщина замерзли на улице в Коркино.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу два случая гибели от переохлаждения были зафиксированы 5 февраля.

Так, утром у сторожки городского кладбища работник ритуальной конторы обнаружил труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Позднее было установлено, что коркинец просто замерз.

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В тот же день, по информации «Вестей Коркино», бригада скорой медицинской помощи доставила из поселка Роза в центральную городскую больницу №1 женщину с диагнозом общее переохлаждение. Позднее она скончалась в реанимационном отделении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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