В Челябинске водитель трамвая покалечила своего кондуктора

Публикации за 07.02.17

В центре Челябинска встали полтора десятка трамваев: одному из кондукторов срочно понадобилась медицинская помощь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на пересечении улицы Труда и Свердловского проспекта.

Наперерез трамваю маршрута №6, отъезжавшему от остановки «Дворец спорта «Юность», выехал автомобиль. Вагоновожатый вынужден был резко затормозить, из-за чего в салоне трамвая упала кондуктор. Женщину пришлось госпитализировать, а водитель остался на месте ДТП дожидаться экипаж ГИБДД, что и привело к остановке движения в самый час пик.

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Кроме того, в первой половине дня еще дважды прекращалось движение транспорта на разных участках трамвайной сети. Так, утром из-за ДТП вставали трамваи на пересечении проспекта Победы и Свердловского проспекта. В 12:00 было закрыто движение на участке от улицы Ворошилова до конечной остановки на улице Чичерина, также из-за ДТП: водитель автомобиля «Дэу Нэксия» не пропустил трамвай. В 12:57 движение было восстановлено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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