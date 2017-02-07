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Челябинск

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Публикации за 07.02.17

Заболеваемость раком в Челябинской области растет на два процента в год

Заболеваемость раком в Челябинской области растет на два процента в год

Число южноуральцев, страдающих онкологическими заболеваниями, ежегодно увеличивается на 2%. Как передает корреспондент РИА , уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в регионе достиг 430 на 100 тысяч населения. Об этом сообщила главный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева.

При этом в ведомстве рост заболеваемости отмечают как, в некотором роде, положительную динамику. «Дело в том, что в последние годы существенно возросло число случаев, когда рак выявляется на ранних стадиях заболевания, когда заболевание поддается лечению, – отметила Ольга Агеева. – И, наоборот, намного реже мы сталкиваемся с ситуациями, когда новообразование выявляется на третьей и четвертой стадии, когда бороться с ним уже намного сложнее».

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Всего же за последние 15 лет (с 2001 по 2015 годы) ежегодный рост заболеваемости составил 1,9%.

Следует отметить также, что значительно чаще онкозаболевания стали выявляться при проведении диспансеризации и профилактических осмотров. Так, в 2015 году на их долю пришлось 25,3% от вновь учтенных случаев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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