Заболеваемость ОРВИ среди школьников Челябинска выросла на треть

Публикации за 07.02.17

Врачи Челябинской области продолжают фиксировать рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, с 30 января по 5 февраля в регионе зарегистрировано 34 тысячи 50 случаев ОРВИ, показатель составил 103,3 на 10 тысяч населения. С начала сезона клинически подтверждено 69 случаев гриппа.

На минувшей неделе отмечено снижение заболеваемости среди взрослого населения и детей дошкольного возраста на 11% и 2% соответственно. Среди школьников 7-14 отмечен прирост заболеваемости на 16%. Превышение эпидемических порогов среди взрослых и учащихся школ составило 15%.

Рост заболеваемости ОРВИ сохраняется в 18 муниципальных образованиях области, превышение порогов – в 30 территориях, в том числе в областном центре.

В городе Челябинске за неделю зарегистрировано 13 тысяч 775 случаев ОРВИ, показатель составил 115,56 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 1,6%. Снижение заболеваемости отмечено среди взрослого населения на 5,7%, детей до 2 лет – на 3%, детей 3-6 лет – на 0,3%. Среди школьников 7-14 лет отмечен прирост заболеваемости на 33,2 %. Превышение эпидемических порогов регистрируется среди взрослого населения (на 22%) и школьников 7-14 лет (на 4%).

По данным лабораторных исследований, заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена циркуляцией как вирусов гриппа А (Н3N2), так и вирусами гриппа В, парагриппа, аденовирусной и респираторно-синцитиальной инфекции.

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В связи с продолжающимися мероприятиями по профилактике заболеваемости ОРВИ по состоянию на 6 февраля приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах Нязепетровского района. Частично приостановлен учебный процесс в 4 школах и 69 классах 33 школ в 12 муниципальных образованиях, а также в 1 дошкольной образовательной организации и 3 группах 2 детских садов в 3 муниципалитетах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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