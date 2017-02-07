Магнитогорск «зачистили» от снега и дорожных знаков (ФОТО)

Публикации за 07.02.17

В Магнитогорске вместе со снегом «убрали» дорожный знак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние сутки в городе выпало большое количество осадков. Дорожная техника – всего 49 единиц, круглосуточно расчищает улицы от сугробов. На некоторых участках за работу взялись так рьяно, что вместе со снегом «зачистили» еще и дорожные знаки.

Так, магнитогорцы сообщают в соцсетях, что на улице Советской грейдеры снесли знак «Движение только направо».

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«Как всегда, кони пьяные, хлопцы запряжены», – прокомментировал участник сообщества «На дорогах Магнитки».

Однако большинство горожан встали на защиту дорожников. Магнитогорцы радуются, что в этом году дороги хотя бы чистят. То, что после грейдеров валятся знаки, а дворы оказываются перекрыты огромными валами снега, практически никого не волнует.

Челябинск, Юлия Малецкая

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