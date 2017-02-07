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Челябинск

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Публикации за 07.02.17

Магнитогорск «зачистили» от снега и дорожных знаков (ФОТО)
Фото группы «На дорогах Магнитки» (VK)

Магнитогорск «зачистили» от снега и дорожных знаков (ФОТО)

В Магнитогорске вместе со снегом «убрали» дорожный знак.

Как передает корреспондент РИА , за последние сутки в городе выпало большое количество осадков. Дорожная техника – всего 49 единиц, круглосуточно расчищает улицы от сугробов. На некоторых участках за работу взялись так рьяно, что вместе со снегом «зачистили» еще и дорожные знаки.

Новый День: Магнитогорск ''зачистили'' от снега и дорожных знаков (ФОТО)

Так, магнитогорцы сообщают в соцсетях, что на улице Советской грейдеры снесли знак «Движение только направо».

«Новый День – Челябинск» , и

«Как всегда, кони пьяные, хлопцы запряжены», – прокомментировал участник сообщества «На дорогах Магнитки».

Новый День: Магнитогорск ''зачистили'' от снега и дорожных знаков (ФОТО)

Однако большинство горожан встали на защиту дорожников. Магнитогорцы радуются, что в этом году дороги хотя бы чистят. То, что после грейдеров валятся знаки, а дворы оказываются перекрыты огромными валами снега, практически никого не волнует.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 07.02.17

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