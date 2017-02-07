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Публикации за 07.02.17

Замороженный старт: на Южном Урале из-за погоды перенесли «Лыжню России»

Замороженный старт: на Южном Урале из-за погоды перенесли «Лыжню России»

В Челябинской области всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2017» переносятся на 19 февраля.

Как сообщили агентству в пресс-службе министерства спорта Челябинской области, решение передвинуть дату проведения лыжных гонок, изначально запланированных на 11 февраля, обусловлено резким ухудшением погодных условий.

Напомним, 8-11 февраля в большинстве районов Южного Урала ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 7 градусов и более ниже климатической нормы. По данным Челябинского гидрометцентра, ближайшей ночью столбик термометра может опуститься до -31 градуса, а в ночь с 8 на 9 февраля – до -32, при прояснении до -36 градусов Цельсия. В выходные синоптики прогнозируют незначительный спад температур – до -28 градусов. Как отмечают в региональном минспорте, ни о каких лыжных гонках, тем более, среди детей, в такую погоду не может быть и речи.

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Несмотря на перенос спортивного мероприятия, формат всероссийского турнира остается прежним. «Лыжня России» пройдет в трех южноуральских муниципалитетах: на территории I корпуса ЧелГУ в Челябинске, на лыжном стадионе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте и на территории Экопарка в Магнитогорске.

Участники стартов, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получат медали и дипломы, а победителям вручат кубки минспорта России. Добавим, спортсмены младше 18 лет допускаются до соревнований лишь при наличии медицинского разрешения. Совершеннолетние лыжники также обязаны предъявить справку о состоянии здоровья либо письменно подтвердить взятые на себя риски.

Челябинск, Юлия Димова

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