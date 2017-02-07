Исход бизнеса продолжается: под Челябинском продают страусиную ферму

Публикации за 07.02.17

Южноуральские бизнесмены избавляются от готового бизнеса и уезжают в другие города и страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже фермы «Страусиное ранчо», расположенной в поселке Полянный Сосновского района, в 20 километрах от Челябинска.

За 17,5 миллионов рублей предлагается 4 гектара земли, 10 маточных голов страусов, две фермы, польская инкубационная система, зарыбленный пруд, сувенирная лавка, мангальная зона и детская площадка. Также на территории фермы имеется благоустроенная квартира площадью 170 квадратных метров.

Авторы объявления подчеркивают, что на ферме проводятся экскурсии: за сезон приезжает до 10 тысяч туристов.

«Подсобное хозяйство обладает огромным потенциалом ведения параллельных видов бизнеса. Это и строительство гостевых домов (ферма находится на объездной федеральной трассе) и проведение турниров и массовых мероприятий (проводы зимы, масленица и т.п.). Большая территория располагает для того, чтобы применить смекалку и предпринимательскую жилку», – рекламируют бизнес нынешние собственники.

Отметим, хозяева фермы решили расстаться со страусами в связи с переездом в другой город.

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Добавим, ранее на сайте бесплатных объявлений появилось еще одно интересное предложение о продаже готового бизнеса. Речь идет об общественном туалете, расположенном в самом центре Челябинска – на улице Кирова, возле площади Революции и Молодежного театра.

Владелица бизнеса, по некоторым данным, переезжающая на ПМЖ в Черногорию, готова продать туалет за 380 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Малецкая

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