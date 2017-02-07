В Челябинске иномарка сбила дошкольницу и ее мать на «зебре»

Публикации за 07.02.17

Челябинка с дочерью попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении ГИБДД, дорожный инцидент произошел в 7 часов утра 6 февраля на улице Ворошилова.

Водитель автомобиля «Мицубиси Оутлендер» совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В результате ДТП травмы получили 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь.

Пострадавшие с ушибами и ссадинами направлены на амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 07.02.17

Исход бизнеса продолжается: под Челябинском продают страусиную ферму. / Замороженный старт: на Южном Урале из-за погоды перенесли «Лыжню России». / Магнитогорск «зачистили» от снега и дорожных знаков (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»