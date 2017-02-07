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Челябинск

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Публикации за 07.02.17

В Челябинске иномарка сбила дошкольницу и ее мать на «зебре»

В Челябинске иномарка сбила дошкольницу и ее мать на «зебре»

Челябинка с дочерью попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА в городском управлении ГИБДД, дорожный инцидент произошел в 7 часов утра 6 февраля на улице Ворошилова.

Водитель автомобиля «Мицубиси Оутлендер» совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате ДТП травмы получили 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь.

Пострадавшие с ушибами и ссадинами направлены на амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Юлия Малецкая

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