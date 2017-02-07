В проблеме закрытия челябинской свалки вопросов больше, чем ответов

Публикации за 07.02.17

Росприроднадзор вновь обнаружил очаги горения на челябинской городской свалке.

Напомним, возгорание говорит о том, что на полигоне нарушается технология работы с отходами. А при горении бытового мусора выделяется целый букет канцерогенов и мутагенов. Самые распространенные среди них – диоксины и диоксиноподобные соединения.

Как уже сообщал «Новый День», общественное экологическое движение «Время Че» собрало свыше 17 тысяч подписей за закрытие полигона ТБО в Челябинске. Актуальность проблемы подтверждают и данные опроса, проведенного эко-волонтерами: проблема мусора в городе волнует молодое поколение Челябинска практически так же, как и традиционная проблема загрязнения воздуха (всего волонтерами движения было опрошено 1012 человек в возрасте от 18 до 30 лет).

Этот вопрос обсуждался и в рамках круглого стола «Проблемы накопленного экологического ущерба в Челябинской области и организация мероприятий по их решению». Заместитель министра экологии Челябинской области Ирина Харина рассказала о двух альтернативных городской свалке полигонах, а также об объемах финансирования, необходимых для реализации проектов. Всего для рекультивации челябинской городской свалки к началу 2019 года потребуется 1 млрд. рублей, от федерального центра город получит субсидию – почти 70 млн. рублей, при этом оборудованные полигоны ТБО должны быть построены за счет сил и средств концессора в рамках концессионного соглашения.

По мнению Феликса Панова, руководителя общественного экологического движения «Время Че», перспективы рекультивации городской свалки по-прежнему туманны – не определены исполнители и четкие сроки по разработке проекта рекультивации свалки, нет информации и о переговорах с потенциальными концессорами: «Главный вопрос – сможет ли концессионер, взявший на себя ответственность за рекультивацию свалки в центре Челябинска, выполнить все обязательства, хватит ли ему ресурсов? Кто может претендовать на роль концессора? Эту информацию Министерство экологии не озвучивает. При всех плюсах запланированных мероприятий и подвижках в процессе закрытия свалки, возникают сомнения – будет ли ликвидирована свалка в рамках концепции, озвученной Министерством экологии области?» – отметил Феликс Панов по итогам круглого стола.

Параллельно с разработкой проекта в течение 2017 года планируется оснастить сортировочной линией полигоны в Копейске и Полетаево. При этом суммарная годовая мощность всех сортировочных линий увеличится со 120 тыс. тонн в год до 300 тыс. тонн в год. Однако утилизацию ТБО на полигонах в Копейске и Полетаево можно рассматривать только как временную меру: по мнению экспертов движения «Время Че», мощности данных полигонов просто не рассчитаны на размещение отходов города-миллионника.

Эко-волонтеры отмечают необходимость грамотного и оперативного решения вопроса:

«Мы уже третий год говорим о проблеме Челябинской свалки и ее влиянии на экологию города, в прошлую пятницу обсудили вопрос ее рекультивации на круглом столе, а вот вчера Росприроднадзор опять официально подтвердил наличие очагов горения на свалке» – отметил Феликс Панов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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