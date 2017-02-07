Все проблемы решены? Челябинская Дума проведет первое заседание 2017 года лишь в марте

Публикации за 07.02.17

Челябинские депутаты не торопятся проводить заседание гордумы: февральскую сессию перенесли на март.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские парламентарии еще ни разу не собирались все вместе в 2017 году. Если в январе заседание традиционно не проводят из-за длинных выходных, то в феврале сессию еще не отменяли ни разу.

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В пресс-службе гордумы пояснили, что в этом году в феврале много праздничных дней, выпадающих как раз на комиссионную неделю. Поскольку депутаты не успели бы рассмотреть все вопросы, график заседаний гордумы решено сдвинуть на неделю. Таким образом, первое заседание представительного органа Челябинска в 2017 году состоится лишь 7 марта.

Видимо, вопросы, выносимые на обсуждение парламентариям, не требуют срочных и безотлагательных решений. Или все насущные проблемы города уже решены, поэтому депутаты с чистой совестью могут позволить себе работать в весьма расслабленном темпе.

Челябинск, Юлия Малецкая

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