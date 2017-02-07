Пьяный южноуралец до смерти забил незнакомку и угробил приятеля топором

Житель Кусы предстанет перед судом за убийство двух человек.
Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, первое преступление произошло в ноябре 2016 года в одном из общежитий Кусы. 51-летний мужчина, будучи пьян, повздорил с ранее незнакомой ему пенсионеркой.
В ходе словесной перепалки мужчина ударил 75-летнюю обидчицу по лицу, от чего та упала на металлическую раковину. С черепно-мозговой травмой женщину доставили в больницу, однако спасти пожилую пациенту не удалось. Виновник происшествия с места преступления скрылся.
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Спустя две недели мужчина вместе с приятелем распивал спиртное у себя дома. В ходе застолья хозяин жилища набросился на собутыльника с топором, не менее 7 раз ударив его обухом по голове. От полученных травм гость скончался, а подозреваемого в убийстве арестовали, обвинив его также и в причинении смерти по неосторожности.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Кусинский районный суд.
Челябинск, Юлия Димова
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