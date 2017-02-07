В челябинском карьере задыхается рыба

Публикации за 07.02.17

В водоемах Челябинской области продолжает задыхаться рыба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители южноуральской столицы обнаружили гибнущую рыбу на Каменном карьере. Огромное количество мальков оккупировало проталины и лунки, оставшиеся от рыбаков.

Напомним, ежегодно в южноуральских водоемах происходит зимний замор рыбы вследствие недостаточного поступления кислорода из атмосферы. Ситуация усугубляется тем, что в теплое время года в озерах накапливается огромное количество органических веществ. Органика забирает на разложение часть растворенного в воде кислорода.

По словам директора госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александра Лагунова, на трети водоемов Южного Урала зимний замор рыбы происходит регулярно.

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В выходные кыштымские рыбаки провели операцию по спасению обитателей Верхнее-Кыштымского пруда. Около двух десятков человек пробурили сотню лунок и вырубили шесть майн.

Напомним, в середине января жители Озерска спасали задыхающуюся рыбу в озере Большая Нанога.

Челябинск, Юлия Малецкая

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