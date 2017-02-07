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Челябинск

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Публикации за 07.02.17

Космический Гаргантюа: обнаружена самая «прожорливая» черная дыра

Космический Гаргантюа: обнаружена самая «прожорливая» черная дыра

Астрономы обнаружили черную дыру – чемпиона по «обжорству».

Как передает корреспондент РИА , ученые из университета Нью-Гемпшира в Дареме (США) случайно наткнулись на дыру-рекордсмена, изучая с помощью телескопов «Чандра» и XMM-Newton,скопление галактик NGC 5813 в созвездии Девы.

Сначала астрономы обнаружили еще одну галактику – SDSS J1500+ 0154, напоминающую Большое Магелланово Облако, один из крупнейших спутников Млечного Пути. Данная галактика сейчас находится в стадии активного звездообразования, в ней каждый год рождаются десятки новых светил. А в ее центре находится относительно небольшая сверхмассивная черная дыра.

Астрономов удивила необычайно высокая яркость галактики, характерная для активной фазы поглощения материи черной дырой.

Дело в том, что когда звезды и другие объекты приближаются к черной дыре, она сначала разрывает их на части, а затем медленно поглощает. Яркость гибнущей звезды резко вырастает, и данный процесс можно наблюдать на протяжении продолжительного времени.

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Изучив архивные снимки, ученые выяснили, что первые признаки активности в галактике SDSS J1500+ 0154 появились еще в апреле 2005 года, когда ее яркость резко выросла и она стала заметной в рентген-телескоп «Чандра». И с тех пор активность черной дыры не ослабевает. Можно сказать, что дыра «обедается» уже более 11 лет остатками разорванных ею звезд, что в 10 раз дольше продолжительности обычного «обеда» черной дыры.

При этом ученые выяснили, что аппетит дыры стабильно выше так называемого предела Эддингтона – количества материи, которую может поглотить черная дыра.

Челябинск, Юлия Малецкая

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